عبدالله قنيص

فتحت أجهزة وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمباحث الجنائية تحقيقا للوقوف على مصدر 42 إجازة طبية مزورة وسط ترجيحات بأن تكون وراء هذه الطبيات موظفة، ومن المقرر إخضاع الموظفة لتحقيــــقات مكثـفة للوقوف على ما إذا كانت اصدرت هذه الطبيات بمقابل مالي.

وبحسب مصدر امني، فإن مدير منطقة الجهراء الصحية رفع تقريرا الى اجهزة وزارة الداخلية يتضمن انه ومن خلال عمليات الجرد والتدقيق على الشهادات الطبية تبين ان هناك 42 إجازة طبية موقعة بأختام مزورة عن اطباء وأن هناك تحقيقا فتح مع الأطباء الذين وجدت اسماؤهم وأختامهم على الطبيات وتبين انهم لم يصدروا هذه الطبيات وليست مسجلة في الأرشيف الخاص بالطبيات.

كما تضمن التقرير ان هناك اجازات طبية وقعت من قبل طبيب نقل من مستشفى الجهراء قبل أشهر وهو ما يشير الى ان عملية التزوير ارتكبت بشكل متعمد.



ولفتت التقارير الى ان هناك شكوكا تحوم حول موظفة يرجح تورطها في استصدار الاجازات المزورة.