أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الإعلام الأمني العميد عادل احمد الحشاش أن أجهزة وزارة الداخلية اتخذت كل استعداداتها تزامنا مع شهر رمضان الكريم، حيث ان هناك تنسيقا وتواصلا دائما فيما بينها لاتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية والمرورية التي من شأنها تأمين السلامة العامة للجميع، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية تسهم في دعم ومساندة عمل الأجهزة الأمنية.

وأشار العميد الحشاش إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح حث الأجهزة الأمنية على مضاعفة الجهود لتطبيق القانون والتصدي للمظاهر السلبية التي لا تليق بالشهر المبارك.

وناشد أولياء أمور الشباب بضرورة التحلي بالمسؤولية في رعاية ونصح وإرشاد أبنائهم بمراعاة السلوكيات السوية والالتزام بالآداب العامة وعدم الخروج عنها.

وأشار الحشاش إلى أن وزارة الداخلية ستلاحق ظاهرة التسول بحزم.

ودعا العميد الحشاش المواطنين والمقيمين إلى الحفاظ على القيم والعادات المرتبطة بهذا الشهر الفضيل وإلى احترام مشاعر الصائمين بعدم المجاهرة بالإفطار نهارا مخالفة للقانون رقم (44/1968) والذي ينص على المعاقبة وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار وبالحبس مدة لا تتجاوز شهرا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح أن المادة الثانية من القانون أجازت إصدار قرار بإغلاق ما يرى ضرورة إغلاقه من المحلات في نهار رمضان تحقيقا لأغراض هذا القانون، مبينة أن من يخالف هذا القرار من أصحاب المحلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة.