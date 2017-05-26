ضمن جهود الإدارة العامة للمرور للحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق والعمل على تطبيق قانون المرور، نفذ قطاع المرور عدة حملات مرورية مفاجئة على جميع محافظات الكويت خلال الفترة من 7/5 وحتى 13/5/2017.

وقد أسفرت عن تحرير (34757) مخالفة مرورية متنوعة وحجز (488) مركبة، ودخول (73) شخصا لنظارة المرور لارتكابهم مخالفات جسيمة وإحالة (8) أشخاص للإبعاد لقيادة مركبة دون الحصول على رخصة سوق.

وتؤكد الإدارة العامة للمرور استمرار حملاتها المرورية في جميع المحافظات على مدار الساعة من اجل تطبيق القانون وضمان سلامة مرتادي الطريق.