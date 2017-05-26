شارك وفد من الكويت برئاسة الفريق خالد المكراد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء ويرافقه الرائد مشاري جابر الفرس ضابط اتصال الكويت مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ومن سفارة الكويت في المكسيك السكرتير الاول خالد العازمي في المنتدى العالمي الخامس للحد من مخاطر الكوارث الذي عقد بمدينة كانكون المكسيكية تحت إشراف مكتب الامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث خلال الفترة من ٢٢ الى ٢٦ مايو ٢٠١٧.

وقد قام رئيس دولة المكسيك بافتتاح هذا المنتدى بحضور وفود من 190 دولة من مختلف دول العالم.

ويهدف المنتدى العالمي الى متابعة آخر الأطر العالمية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث والمعروف بإطار (سنداي) والتعرف على أفضل الممارسات والإجراءات الخاصة بمتابعة تنفيذ هذا الإطار بجميع الدول للحد من مخاطر الكوارث.

وقد ألقى المكراد كلمة خلال افتتاح نوه خلالها الى الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث التي تم تحديدها في الاجتماع الذي عقد مؤخرا بشهر مايو الجاري في دولة قطر الشقيقة ودورها المهم في تقليل مخاطر الكوارث بالدول العربية، وأوضح المكراد أيضا خلال الكلمة أن الكويت مستمرة ولن تتردد في دعم جميع أنشطة وإجراءات الحد من مخاطر الكوارث والتعافي منها كونها من الأعمال الإنسانية ونحن انتهجنا نهج القائد الإنساني صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسنسير على هذا النهج بكل إمكانياتنا.