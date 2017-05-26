محمد الدشيش

أحيل مواطنان في العقد الثاني إلى جهة الاختصاص بعد ضبطهما في حالة غير طبيعية وبحوزتها حشيش وحبوب كبتاغون.

وقال مصدر إن رجال الأمن العام بمحافظة العاصمة اشتبهوا في مركبة متوقفة بمواقف شاطئ الشويخ فتم التوجه لمعرفة من بداخلها وعندها تبين وجود مواطنين بالمركبة، وكانا بحالة تعاط، وبتفتيش المركبة عثر على سيجارة حشيش وحبوب كبتاغون وتم إلقاء القبض عليهما.

من جهة أخرى، تقدمت مواطنة إلى مخفر شرطة الصالحية ببلاغ عن تعرضها للمضايقة من شخص طاردها في مجمع تجاري حتى وضع لها رقمه النقال قاصداً معاكستها وتحريضها على الفسق والفجور.

وقال مصدر إن رجال الأمن، وبحضور المواطنة إلى المخفر، اتصلوا على الشخص المشكو بحقه للحضور، وبالتحقيق معه اعترف بفعلته وتم إلقاء القبض عليه.