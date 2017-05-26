تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة من ضبط مجموعة من المخالفين لقانون الاقامة والمسجل بحقهن بلاغات تغيب، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها.

وكانت معلومة قد وردت الى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تفيد بوجود عدد من المخالفين لقانون الاقامة مادة 20 (عمالة منزلية) متغيبات عن كفلائهم ويقومون بممارسة اعمال مخالفة للقانون ومنافية للآداب العامة.

وأوضحت الإدارة انه وعلى ضوء هذه المعلومة تم تكثيف عمليات البحث والتحري وجمع الاستدلالات والتي اكدت صحة المعلومة وتم اتخاذ الاجراء القانوني اللازم وعمل كمين محكم لضبط تلك المجموعة، حيث تم ضبط 26 مخالفا ومخالفة من جنسيات مختلفة، واعترف هؤلاء بقيامهم بالعمل بنظام العمالة المنزلية اليومي وانهم متغيبون عن كفلائهم.

وأشارت الإدارة الى انه لدى التدقيق على بيانات المتهمين تبين ان جميعهم مخالفون لقانون الإقامة ومسجل بحقهم بلاغات تغيب ومطلوبون على ذمة قضايا اخرى، حيث تم احالتهم الى الجهة المختصة تمهيدا لابعادهم عن البلاد.