استقبلت الإدارة العامة للإطفاء مساء اول من امس الخميس بطلي مسابقة التحدي الدولية لرجال الإطفاء، المقدم يوسف القلاف، والمقدم خالد كنعان بعد عودتهما من الولايات المتحدة الأميركية بولاية فيرجينيا وحصولهما على ميداليتين ذهبية وبرونزية. وكانت الإدارة العامة للإطفاء قد نظمت حفلا رسميا في هذه المناسبة بقاعة التشريفات في مطار الكويت الدولي لاستقبال بطلي الكويت، وكان على رأس مستقبليهما نائب المدير العام لقطاع الشؤون الإدارية والمالية اللواء صالح الأنصاري ومدير العلاقات العامة والإعلام العقيد خليل الأمير ومراقب الصحة والسلامة المهنية المقدم فايز النصار وعدد كبير من زملائهما وذويهما.

يذكر ان البطلين المقدمين يوسف القلاف وخالد كنعان فازا بالميدالية الذهبية بعد حصولهما على المركز الأول في اللعبة الجماعية، فيما احرز القلاف الميدالية البرونزية بلعبة الفردي بعد حصوله على المركز الثالث بفارق ٣ ثوان عن المركز الأول، ويعتبر القلاف أول عربي يحصل على هذا المركز في هذه البطولة الدولية.