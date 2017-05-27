هاني الظفيري ـ أحمد خميس

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قرارا بترقية 6 ضباط و14 ضابط صف في «السواحل» الى الرتب التالية نظير جهودهم وإخلاصهم وأدائهم لمهام عملهم بجد، وبحسب القرار فإن المرقون من رتب رائد ونقيب وملازم وضباط صف.

المرقون هم: رائد علي راشد المري، رائد عبدالله الحلبي، رائد فهد بسام المطوع، نقيب إبراهيم علي مطر، ملازم قملاس سعود القملاس، وكيل أول ضابط فيصل صبر الهندال، وكيل ضابط عبدالله جاسم يوسف، رقيب عيسى منصور الخياط، عريف حسين حميد غلوم، عريف علي رضا رضا، وكيل عريف عبدالعزيز زكي المبارك، وكيف عريف عبدالرحمن أحمد الأثري، وكيف عريف ضاري حزام الشمري، وكيل عريف أحمد مدوخ المطيري، وكيل عريف عادل فهد الصلبي، وكيل عريف عبدالعزيز سعود الراجحي، وكيل عريف عبداللطيف طلال النهام، شرطي علي الفضلي، شرطي فهد المنصوري، شرطي مشعل الرشيدي.