هاني الظفيري

اشتبه رجال أمن المطار في شخص يقف بجوار مركبة في مواقف القادمين بالمطار فتم إبلاغ ضابط قسم الأمن الخارجي نقيب بدر العجمي الذي أرسل عددا من الافراد لاستطلاع الأمر وتبين ان الشخص المعني بحالة غير طبيعية ولا يحمل أي إثبات وتم إبلاغ وتم الذهاب للموقع فتم توقيفه واصطحابه، وذكر مصر أمني ان الشخص يشتبه في كونه مختلا عقليا وتم طلب إسعاف المطار لنقله إلى الطب النفسي.

من جهة اخرى، ورد بلاغ من إدارة أمن المطار ويفيد بوجود اعتداء بالضرب في مواقف القادمين بالمطار الكويت، وتم توجيه احدى الدوريات الى موقع البلاغ، لتوقيف اطراف المشاجرة الذين تبين انهم 4 مواطنين وأفاد مصدر امني بأنه تم نقل المعتدى عليهم عن طريق إسعاف المطار إلى مستشفى الفروانية، فيما احيل المعتدون إلى مخفر جليب الشيوخ.