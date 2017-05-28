محمد الجلاهمة

أكد مصدر أمني مطلع ان خطة تأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية في شهر رمضان المبارك أشرف عليها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري، وقال المصدر ان الخطة تعتمد في شقها الأساسي على الأمن غير المرئي الممثل في جهازي أمن الدولة والمباحث الجنائية واللذين يقومان بجهود كبيرة لرصد أي أمور من شأنها استهداف أي من المرافق والمنشآت المهمة وذلك بالتعاون مع جهات عليا أخرى في الدولة مثل أجهزة الاستخبارات.

وقال المصدر: الى جانب الأجهزة المختصة تلك هناك جهود مرئية ممثلة في الأمن العام والنجدة والمرور والذين سيناط اليهم إقامة حواجز حول دور العبادة ووضع أجهزة الكشف عن المواد المتفجرة. وأشار المصدر الى ان هناك منشآت معينة سيحظر دخول المركبات بأنواعها اليها وسيقتصر الدخول في محيط هذه المنشآت على شخصيات محدودة للغاية وبموجب تصريح صادر عن الأجهزة المختصة.

ولفت المصدر الى ان الأمن الخاص في مجمعات بعينها طلب منهم اليقظة والحيطة وان يتم التوسع في أجهزة التفتيش للدخول الى هذه المجمعات.