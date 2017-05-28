هاني الظفيري

ابلغ مصدر امني «الأنباء» بان تحقيقا فتح للوقوف على كيفية هروب وافد مصري متهم باستصدار تراخيص دخول منشآت نفطية لموظفين كويتيين مقابل 70 دينارا للتصريح الواحد، وبحسب مصدر امني فان مدير عام الادارة العامة لأمن المنشآت العميد يوسف الدريعي وانطلاقا من مهام عمله في حماية المنشآت النفطية والتي تشكل أولوية قصوى اكتشف دخول مركبات لموظفين غير مصرح لهم بالدخول بسيارتهم الى مرافق منشآت نفطية محظورة حيث اشرف على تحقيقات خلصت الى ان هناك وافدا مصريا يقوم باستخراج التصاريح بشكل مخالف للقانون ومزور ويخبر الموظفين بالدخول بمركباتهم وليس داخل باصات تكون معنية بنقل المواطنين الى مواقع بالشركة ويبدأون العمل بها ومضى المصدر بالقول انه تبين ان الموظف قام باستصدار تراخيص لـ 8 موظفين.

حيث تم ضبط الوافد واحيل الى النيابة والتي اصدرت قرارا بمنع سفره على ذمة القضية رقم ٢٣/٢٠١٧ ومواصلة التحقيقات مع 8 موظفين استفادوا من خدماته.

وقال المصدر: العميد الدريعي طلب خلال الايام الاخيرة الوقوف عن القضية واين وصلت واذا به يكتشف ان الوافد المتهم بالتزوير غادر البلاد رغم انه متهم رئيسي في قضية التزوير.

واعتبر المصدر توقيف العميد الدريعي للوافد والموظفين المستفيدين يشكل ضربة الى اخرين كانوا يريدون الاستفادة من خدمات الوافد خاصة في شهر رمضان ومثل هذا الاجراء استصدار تراخيص دخول لهم ادى الى تمكنهم من عدم الالتزام بالدوام الرسمي.