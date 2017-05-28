عبدالله قنيص

استطاع رجال مباحث الفروانية إغلاق قضية سلب وافد فلبيني بعد طعنه في منطقة الفروانية، وذلك بعد ضبط الجاني والذي تبين أنه وافد من الجنسية المصرية، حيث أقر بأنه ارتكب الجريمة لحاجته الماسة الى المال وكون والده سيجري عملية جراحية وطلب منه المساهمة في تكلفة العملية، ورغم تبريرات الوافد الموقوف، إلا أن رجال الأمن سيخضعون المتهم الى تحقيقات إضافية لاحتمالية تورطه في قضايا سلب ربما لم تصل الى حد العنف أو الطعن، باعتبار أن مثل هؤلاء المجرمين مؤهلون لارتكاب جرائم في توقيتات مختلفة.

وبحسب مصدر أمني، فإن وافدا فلبينيا أسعف الى مستشفى الفروانية بعد تلقيه طعنة نافذة في الظهر، وعليه انتقلت الأجهزة المعنية الي حيث يتواجد الوافد الفلبيني، وبسؤاله عن ملابسات الواقعة، حيث كان الاعتماد الأولي أنه تشاجر مع شخص آخر، إلا أن الوافد قال إن الطعنة التي تلقاها في ظهره صدرت من شخص مجهول يرتدي الزي العربي، وان المتهم سلبه حافظة نقوده وهاتفا نقالا.

ومضى المصدر قائلا: إنه تم تشكيل فريق عمل وبالاستعانة بكاميرات قريبة من موقع السلب ليتم الوقوف على أوصاف الجاني، وبمزيد من التحريات جرى التوصل الى مكان إقامة المتهم، وعليه تم استصدار إذن نيابي وضبطه، وبمواجهته بما انتهت اليه التحريات اعترف بأنه لم يكن يستهدف الفلبيني وإنما كان ينتظر أي شخص بحوزته المال، لذا انتظر على مقربة من إحدى مكائن السحب الآلي، وحينما خرج الفلبيني بعد أن أنجز عملية سحب آلي قام بتتبعه حتى وصل الى مكان غير مأهول، واقترب منه من الخلف ثم طعنه ليسقط الفلبيني أرضا، ويقوم الجاني بسلبه.

وتم إخطار وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين والذي أمر بإحالة المتهم الى النيابة العامة.