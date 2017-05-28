أحمد خميس

انتقل فريق من الأدلة الجنائية الى منزل وافد لبناني في منطقة السالمية لرفع الآثار التي يمكن ان يكون لصوص مجهولون قد خلفوها وراءهم، وجاء انتقال رجال من الأدلة بعد أن أبلغ وافد لبناني عن سرقة مصوغات ذهبية من قبل مجهولين.

وقال مصدر أمني ان الوافد ويدعى (م.ن) من مواليد 1983 قال انه ذهب الى دوامه هو وزوجته، وحينما عادا نحو الثانية من بعد الظهر فوجئا بباب الشقة قد كسر وان مجهولين سرقوا كمية من المصوغات الذهبية تقدر بـ 6 آلاف دينار كان يحتفظ بها في دولاب غرفة نومه، وسجلت قضية سرقة عن طريق الكسر.

من جهة أخرى، تعرضت مركبة مدرس مصري للسرقة من قبل شخص مجهول، وقال مصدر أمني ان المصري يعمل مدرسا في احدى المدارس الحكومية قال انه أوقف مركبته يابانية موديل 2004 في ساحة ترابية مقابل منزله في خيطان وحينما كان في طريقه إلى عمله أمس فوجئ بعدم وجود المركبة داخل الساحة وسجلت قضية وتم تعميم أوصاف المركبة على أجهزة الداخلية.