محمد الجلاهمة

توفيت امرأة ثلاثينية من فئة غير محددي الجنسية وأصيب وافد مصري في حادث تصادم ثنائي على طريق الملك فهد، وكان بلاغا قد ورد للعمليات عن الحادث، فتم توجيه دوريات الأمن الى موقع الحادث، وشوهدت المركبة الاولى وهي شاحنة نساف، ويقودها الوافد وقد اعتلت مركبة صالون يابانية كانت تقودها المتوفاة، وتم تسليم جثة المجني عليها الى الطب الشرعي فيما أسعف سائق الشاحنة الى مستشفى العدان، وقامت قوات المطافي بإزالة الشاحنة من فوق «الصالون» وأحيلت القضية الى جهة الاختصاص.

من جهة اخرى، تلقت عمليات الأحمدي بوجود حالة غرق ووفاة، وتم توجيه إحدى دوريات مخفر النويصيب، حيث شاهدت جثة شخص ملقاة على الشاطئ ولا يحمل أي إثبات وتم تسليم الجثة الى الطب الشرعي.