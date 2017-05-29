عبدالكريم أحمد

قررت محكمة الجنايات قبل قليل إرجاء محاكمة مواطن متهم بانتحال صفة شاب غير كويتي والإساءة لمسند الإمارة في موقع التدوين الاجتماعي «تويتر» ، إلى يوم 9 من شهر يوليو المقبل للمرافعة.

وتخللت الجلسة مثول المحامية إيمان العجمي بصفتها وكيلة المجني عليه صاحب الحساب، وادعت مدنيا قبل المتهم بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت نتيجة الأضرار التي لحقت به جراء استدعائه والتحقيق معه في القضية وما تلاه من تضرره معنويا.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الشاب بعدما نشر حسابه في «تويتر» صورا شخصية له وهو يسيء للبلاد والقيادة السياسية، إلا أنه أنكر ذلك مبينا أن الصور تخصه إلا أنه لا يعرف شيئا عن التغريدات، وبتكثيف التحريات تبين أن مواطن هو من انتحل صفته وقام بتدوين التغريدات المسيئة لتوريطه في قضية انتقاما منه بسبب خلافات شخصية فيما بينهما.