هاني الظفيري ـ عبدالله قنيص

اضطر عدد من رجال أمن الجهراء الى اطلاق الاعيرة النارية في الهواء لوقف الاعتداء الذي وقع عليهم من قبل شخص كان في حالة غير طبيعية وتجاوز الاشارة الضوئية بالجهراء واستعان باصدقائه الذين فزعوا إليه فتورطوا في قضية.



هذا، وتم القبض على المتهم الرئيسي الذي تبين لاحقا انه مواطن.

وذكر مصدر أمني ان اصدقاءه تجمهروا لتمكينه من الهرب واضاف انه بالاستعلام عن المركبة تبين انها مطلوبة على خلفية قضية اصطدام وهروب، وأحيل إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وسجلت بحقه قضية برقم 266/2017 جنح تيماء، وجار ضبط اصدقائه الهاربين.