محمد الجلاهمة

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على 5 أشخاص منهم 4 مواطنين بينهم شقيق المجني عليه ووافد مصري فيما تقرر إحالة جثة مواطن إلى الطب الشرعي للوقوف على ملابسات وفاته وسجلت القضية مبدئيا من قبل النيابة العامة باعتبارها قتل عمد.

وبحسب مصدر أمني فإن عمليات الداخلية تلقت إشارة عن وجود حالة وفاة في احد منازل مدينة صباح الأحمد، فتم توجيه إحدى الدوريات الى موقع البلاغ، حيث شوهدت جثة ملقاة على الأرض ولا تحمل اثباتات وحولها دماء متناثرة وتم احضار الاشخاص الذين كانوا مع المجني عليه بالديوانية وهم 4 مواطنين بينهم شقيق المتوفى، ووافد مصري، وتم استدعاء الادلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة، واحيلت الجثة إلى الطب الشرعي للوقوف على ملابسات الواقعة.