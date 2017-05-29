محمد الجلاهمة

أصيب رقيب أول بقسم دوريات المرور بوزارة الداخلية في تصادم ثلاثي بالعدان، وكان الرقيب المصاب يقود إحدى دوريات المرور السريع عندما اصطدم به خليجي يقود مركبة بلوحات خليجية ومواطن يستقل يابانية.

من ناحية أخرى، أحالت دوريات نجدة الطرق السريعة حادث اصطدام بعلامة ارشادية على طريق الرتقة المتفرع من طريق العبدلي كيلو 64 وقال بلاغ النجدة إن الدورية كانت رباعية وكان يقودها نقيب بإدارة أمن الحدود البرية قطاع الرتقة، وانه اثناء خروجه من بوابة الرتقة فوجئ بظهور مركبة ميني باص تابعة لإحدى الشركات الهندسية يقودها كوري لا يحمل رخصة سوق ونتجت عن الحادث أضرار بالغة بالدورية، وأحيل سائق الباص الكوري إلى جهات الاختصاص.