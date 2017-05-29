عبدالله قنيص

تمكن رجال مباحث الفروانية من إغلاق قضية سلب وافد هندي 70 دينارا وهاتف نقال من سيارته، وتم ضبط شخص من غير محددي الجنسية ثبت تورطه في القضية وجار ضبط شريكه وهو مواطن بعد ان اكد المتهم ان لديه شريكا ويدعى (ع.ح) فيما تعرف المجني عليه على المتهم في طابور عرض.

وكان هندي يدعى (ن.ع) قد ابلغ مخفر الفردوس عن تعرضه للخطف والسلب بالقوة من قبل شخصين مجهولي الهوية في منطقة الفردوس امام فرع قطعة 6 وأوضح انه ولدى وقوفه امام الفرع فوجئ بصعود شخصين الى جواره وطلبا منه التحرك وقام احدهما بوضع سكين على رقبته وطلب منه التوجه الى الساحة الترابية بجانب الفرع وقاما بسلب هاتفه نوع جالكسي ومبلغ 70 دينارا كذلك مركبته وفروا لجهة غير معلومة، حيث سجلت قضية برقم 1/2017 جنايات الفردوس وبعد البحث والتحري تم ضبط المتهم الأول (ص.ع) من غير محددي الجنسية وبعمل طابور عرض قانوني تعرف الوافد الهندي عليه من الوهلة الأولى وأكدت التحريات قيامه بارتكاب الواقعة برفقة شريك وجار احالته حيث الاختصاص.