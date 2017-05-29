أحمد خميس

أدرج محقق مخفر شرطة الجابرية بيانات وافدة فلبينية من مواليد 1990 على قوائم المطلوبين والممنوعين من السفر وسط ترجيحات من ان تكون الوافدة لجأت الى سفارة بلدها.



وجاءت هذه الاجراءات عقب تقدم مواطن VIP الى مخفر شرطة الجابرية وقال ان الخادمة وتدعى سالي فلبينية سرقت اكسسوارات تقدر بـ 7000 دينار.

من جهة اخرى، تقدمت وافدة تونسية الى مخفر شرطة الجابرية مبلغة عن تعرضها للسرقة من قبل مجهول داخل مستشفى خاص، وقال مصدر امني ان تونسية من مواليد 1986 وتعمل ممرضة ابلغت عن تعرضها للسرقة، وقالت ان مجهولا سرقها محفظة تحتوي على بطاقة مدنية وكارت بنك وكرت صحة بالاضافة الى 25 دينارا.