محمد الجلاهمة ـ أحمد خميس

فقد وافد مصري خمسيني كامل رصيده البنكي خلال دقائق معدودة، إذ ابتلع طعم جائزة الـ 20 ألف دينار والتي سبق أن نشرت تحذيرات بشأنها وأيضا سبق للعديد من وسائل الإعلام أن تشير إلى عصابات منظمة تستهدف المواطنين والمقيمين بوهم الجائزة، الوافد المصري قدم للجناة كل ما يملكه وهو كامل رصيده البنكي على طبق من ذهب إذ أرسل لهم صورة لبطاقته المدنية والبنكية ورقم حسابه السري الى اللصوص ليحولوا رصيده البنكي الى صفر دينار.



وفي التفاصيل فإن مصريا يعمل ممرضا في مستشفى الجهراء تقدم إلى مخفر شرطة النعيم وأبلغ عن سرقة حسابه لدى أحد البنوك التجارية، وقال ان شخصا اتصل به من خارج البلاد وابلغه بأنه ربح مبلغ 20 ألف دينار، وطلب منه الاتصال على مكتب محلي ومقابلة شخص حدد له اسمه ورقم هاتفه وطلب منه ارسال صورة بطاقته المدنية والبنكية ورقم الحساب السري عن طريق الواتساب، وبعدها طلب منه تحويل مبلغ 378 دينارا وارسال صورة التحويل، وبعدها فوجئ الوافد الممرض بسحب 1304 دنانير من حسابه البنكي، وعندما حاول الاتصال على الارقام التي زوده بها المجهول لم يرد احد.



هذا، وامر وكيل النيابة بتسجيل قضية تزوير في محرر بنكي.