أحمد خميس

أمر وكيل نيابة الفروانية بتوجيه تهمة التحريض على الفسق والفجور الى وافد مصري يعمل في محل للفطائر، وذلك بعد ان اتهمته سيدة بأنه حرضها بشكل فاضح على الفسق وأمسك يدها، وبحسب مصدر امني فإن سيدة من مواليد 1983 تقدمت الى مخفر خيطان وقالت انها ولدى ترددها على محل للفطائر، إذ بالعامل الذي يتسلم الطلبات منها يقوم بمسك يدها بقصد التحرش وتحسسها وقام بدعوتها الى غرفة المكائن الخلفية بالمطعم، لكنها رفضت، فعاود وسألها ان كانت تسكن وحدها او مع اهلها وطلب منها الذهاب وأنه سيوصل لها الطلب الى المنزل مجانا، لكنها ذهبت الى المخفر وقدمت بلاغا.