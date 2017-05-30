محمد الجلاهمة

سيطرت فرق الاطفاء على حريق اندلع في عمارة بمنطقة بنيد القار صباح امس، وكانت غرفة عمليات الاطفاء قد تلقت بلاغا عن نشوب حريق في عمارة بمنطقة بنيد القار وعلى الفور توجهت فرق إطفاء مراكز الهلالي بقيادة رئيس المركز المقدم بشار النافع ورئيس القسم ج المقدم محمد الكندري ومركز الشهداء بقيادة الرواد علي الخالد وعلي الجسمي مروان الكندري من مركز المواد الخطرة وعند وصول فرق الاطفاء تبين ان الحريق في شقة بالدور الأخير لعمارة تتكون من ١٤ دورا وسرداب فقام رجال الاطفاء بإخلاء العمارة من السكان ومكافحة الحريق بدون وقوع اي إصابات من قبل المدنيين، بينما كانت هناك حالتا اختناق بسيطة لرجال الاطفاء تم علاجهما بموقع الحادث.



هذا وجار التحقيق لمعرفة أسباب الحريق. تواجد بموقع الحادث رجال أمن الداخلية والطوارئ الطبية.