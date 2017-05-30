عبدالكريم أحمد مفاجأتان سارتان تلقاهما أمس طالب الثانوية «المقنع» المتهم بحرق مدرسته (ثانوية فرحان الخالد) قبل نحو 4 أشهر، الأولى إعلان نجاحه في الصف الحادي عشر بنسبة بلغت 71%، والثانية في إصدار محكمة الاستئناف امس قرارها بإلغاء حكم محكمة أول درجة بإيداعه دور الرعاية لمدة سنة، وقضت بالاكتفاء بالامتناع عن النطق بعقابه مع التزامه بحسن السير والسلوك، وكانت الأجهزة الأمنية قد أحالت المتهم للمحاكمة بتسع تهم أبرزها إحداث حريق عن عمد بالمدرسة التي يدرس بها وفي التفاصيل فقد ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بإيداع طالب دور الرعاية لمدة سنة، ذلك بعد ادانته بحرق مدرسته وقضت بالاكتفاء بالامتناع عن النطق بعقابه مع التزامه بحسن السير والسلوك، وكانت الأجهزة الأمنية قد أحالت المتهم للمحاكمة بتسع تهم أبرزها إحداث حريق عمد بالمدرسة التي يدرس بها.

وذكرت وكيلة المتهم المحامية حوراء الحبيب أن موكلها ورغم ظروف حجزه لمدة 4 أشهر إلا أنه أثبت أنه إنسان ناجح، حيث صادف الحكم صدور شهادته الدراسية والتي أكدت أنه نجح في مرحلته الدراسية رغم أحلك الظروف التي واجهها.

وأضافت الحبيب أن موكلها الطالب في الصف الحادي عشر «علمي» قد حصل على نسبة 71.5% رغم ظروف حجزه، مشيرة إلى أن المسؤولين في وزارة التربية أكدوا لها أنهم لن يفصلوه وسيقومون بنقله إلى مدرسة أخرى من مدرسته الحالية التي شهدت الواقعة نتيجة اختلافه مع المدير وأحد المدرسين.

وكان الطالب وهو من مواليد 2001 قام بإشعال النار عمدا في غرفة مدير مدرسة ثانوية فرحان الخالد للبنين وغرفة السكرتارية في منطقة بيان، وأظهرت الكاميرات الجاني مرتديا «القناع» وهو يقوم بجريمته، وتم ضبطه متلبسا بأدوات الجريمة التي لم تسفر عن وقوع ضحايا، واقتصرت الأضرار على الناحية المادية. وقد برر الفاعل جريمته بأنه «يكره إدارة المدرسة».