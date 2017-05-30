أحمد خميس

لم تمر ساعات على نشر قصة الممرض المصري الذي خدع بربح جائزة قيمة بمبلغ 20 ألف دينار وفقد كامل رصيده البنكي حتى تعرض وافد هندي لعملية نصب مماثلة وقدم الوافد المجني عليه رقم هاتف محلي أبلغ ان صاحبه هو من أوهمه بربح 15 ألف دينار وسرق من رصيده 600 دينار، وهذا المبلغ هو كامل رصيده البنكي.

وبحسب مصدر امني فإن هنديا من مواليد 1968 تقدم الى مخفر الجابرية وأبلغ انه تلقى اتصالات من رقم نقال محلي وأبلغ بأنه ربح جائزة واستدرجه حتى سلمه الرقم السري ورقم البطاقة لكنه فوجئ بتبخر رصيده البنكي، وتم الاتصال على الهاتف وتبين انه مغلق وتمت إحالة ملف القضية الى المباحث لاستكمال التحقيقات.

من جهة اخرى، أبلغ مواطن يسكن بالفنيطيس ويعمل بوزارة المالية مخفر العدان بتعرضه للنصب من قبل وافد هندي قدم بياناته، وقال المواطن في بلاغه انه أعطى للوافد 70 دينارا مقابل جلب سائق من الخارج، لكنه اختفى ولم يعد يرد على الهاتف وأحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.