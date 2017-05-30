أحمد خميس

شهدت مناطق العدان والقيروان والسرة 3 قضايا أطرافها مواطنات، ومن بين هذه القضايا الثلاث قضيتان حملتا عنوان اعتداء بالضرب، أما القضية الثالثة فجاءت تحت عنوان إساءة استخدام هاتف.

وحول قضايا ضرب النسوة، قال مصدر أمني إن مواطنة من مواليد 1975 تقدمت إلى مخفر شرطة القيروان، مبلغة أن طليقها من مواليد 1966 اقتحم منزلها وقام بضربها بشكل عنيف، وقدمت في ملف القضية تقريرا طبيا جاء فيه وجود احمرار بالوجه وادعاء آلام بالوجه واليد اليسرى وخدش بها، وسجلت قضية.

وفي مخفر السرة، تقدمت مواطنة من مواليد 1989 وأبلغت عن تعرضها للضرب من مواطن من مواليد 1985 أثناء تواجدها في منزلها وأحضرت تقريرا طبيا بالإصابات التي لحقت بها، وسجلت قضية.

وفي منطقة العدان، تقدمت مواطنة من مواليد 1983 وأبلغت ضد صاحب رقم قدمته الى الجهات الأمنية، مشيرة إلى أن المدعى عليه قام بالإساءة إليها عبر الهاتف، وسجلت قضية.