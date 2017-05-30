هاني الظفيري

يبدأ قطاع شؤون التعليم والتدريب بوزارة الداخلية بعد غد الخميس قبول طلبات الراغبين في الالتحاق بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية (كلية الشرطة).

وقال اللواء فيصل النواف وكيل وزارة الداخلية لشؤون التعليم والتدريب ان القبول قاصر على الجامعيين للالتحاق بدورة الطلبة ضباط اختصاص دفعة 29، مشيرا الى ان تسلم الطلبات سوف يستمر حتى الخميس 15 يونيو المقبل.

واوضح اللواء النواف ان التخصصات الجامعية المطلوبة هي: طب بشري، طب أسنان، طب بيطري، صيدلة، هندسة برمجيات، هندسة شبكات، هندسة بيولوجية، هندسة فيزيائية، هندسة كهربائية، هندسة إلكترونية، هندسة كيميائية، هندسة كمبيوتر، هندسة مدنية، هندسة ميكانيكية، علوم فيزيائية، علوم الكمبيوتر، بكالوريوس علوم أدلة جنائية، بكالوريوس علوم جينات، بكالوريوس موارد بشرية، علوم إحياء بيولوجي/ بيولوجي جزئي، نظم معلومات حاسوبية، صحة وسلامة بيئية، على ان تكون الشهادات بدرجة تتراوح بين جيد وجيد جدا.