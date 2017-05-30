إعداد: عبدالكريم أحمد

أكدت المحامية دلال المطيري في دعوى أقامتها بصفتها وكيلة عن الشركة المدعية ولديها وكالات من شركات عالمية من ضمنها علامة تجارية شهيرة ضد فاشنستا مشهورة أن موكلتها الشركة تعرضت للإساءة والتشهير، حيث قامت المدعى عليها وهي فاشنستا كويتية مشهورة تمـتـــلــك آلاف المتابعين في برامج التواصل الاجتماعي بقيامها بنشر مقاطع عبر موقعها في «انستغرام» و«سناب شات» تضمنت إساءة مباشرة لأحدى المنتجات التي تمتلك الشركة وكالتها في الكويت وصاحبة العلامة التجارية لها وكان ذلك عبر مقاطع فيديو على «سناب شات» واحتوت إساءة وتحقيرا للعلامة التجارية.

فقضت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتأييد إلزام الفاشنستا بدفع 1000 دينار تعويضا للشركة.