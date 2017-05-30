أحمد خميس

نقلت مركبة وافد بنغلاديشي إلى الأدلة الجنائية لرفع الآثار التي يمكن ان يكون قد خلفها اللصوص، إثر تعرضها للسرقة عن طريق كسر المثلث، ومن ثم سرقة كل ما غلا ثمنه وخف وزنه كما انتقل رجال الادلة الجنائية الى منزل مصري في الشعب لرفع البصمات بعد أن أبلغ عن سرقة 170 دينارا وسلة عملات.

وفي التفاصيل أن بنغالياً من مواليد 1982 ويعمل بإحدى شركات التاكسي تقدم الى مخفر الواحة وأبلغ عن سرقة مركبته بعد كسر المثلث الزجاجي من جهة اليسار للمركبة، وأوضح ان اللصوص سرقوا كافة محتويات المركبة بالإضافة الى مبلغ 90 دينارا كانت في دبة المركبة.

كذلك ابلغ وافد مصري مخفر ميدان حولي بتعرضه للسرقة في منطقة الشعب البحري وقال ان السرقة شملت مبلغ 70 دينارا وسلة من العملات المتنوعة.

في سياق آخر، أبلغ مواطن مخفر القشعانية عن سرقة رأس غنم وكيس من الشعير من قبل مواطن حدده بالاسم، وسوداني لا يعرف سوى اسمه الاول.

وأوقفت مباحث الجهراء المدعى عليهما وحجزتهما بنظارة المخفر وأمر وكيل النيابة بتسجيل قضية.