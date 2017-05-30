أحمد خميس

اندلعت مشاجرة عنيفة بين وافدين من الجنسية المصرية احدهما يعمل بائعا في بقالة والثاني يعمل مندوبا لدى احدى الشركات المتخصصة بالبيع على البقالات، وكان سبب المشاجرة خلافا على سلعة مشتراة بسعر زائد، وفي التفاصيل فان وافدا يعمل في شركة تجارة عامة تقدم الى مخفر منطقة خيطان وأكد تعرضه للضرب المبرح من قبل راعي بقالة، وقال المبلغ انه ذهب الى البقالة وإذ بالبائع يقوم بضربه بدعوى انه باعه سلعة بسعر مبالغ فيه.

هذا، وأرفق المبلغ والمجني عليه تقريرين طبيين حافلين بالإصابات اذ جاء في التقرير الخاص بالمبلغ وجود جرح قطعي بالرأس، سحجات بالرقبة واليد اليمنى، سحجات تحت العين اليمنى.

أما التقرير الطبي الخاص بالمدعى عليه فجاء فيه يعاني من جرح قطعي بفروة الرأس وتم عمل قطب جراحية، ويعاني من سحجات بالوجه والرقبة والصدر والظهر والساعد الايسر وكدمة بالإبهام الايمن - عظام - والفحص تبين وجود ألم بإصبع الابهام الايمن وبعد عمل اشعة على اليد تبين عدم وجود كسر او شرخ.