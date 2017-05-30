تناولت دراسة أعدها د.فهد الركيبي من قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة والبترول والممولة من قطاع الأبحاث موضوع تحليل حوادث المرور في الكويت.

وبين الباحث خلال الدراسة أن حوادث المرور أصبحت واحدة من أهم مسببات الوفيات في المدن، وقد شهدت الكويت تزايدا في الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق، مشيرا إلى أن تحليل أسباب الحوادث وتعيين المواقع المعرضة لها في شبكة الطرق يعتبر من أهم المعطيات في تطوير حلول لمشاكل الأمان على الطريق، موضحا أن وزارة الداخلية تقوم بحفظ تقارير لكل حوادث الطرق والتي تحتاج إلى دراسة تحليلية دقيقة.

وأشار الباحث د.الركيبي إلى أن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو تحليل هذه التقارير لتحديد الخصائص المكانية والوقتية والتصرفية لحوادث المرور في الكويت.

ولفت إلى أن مخالفات المرور قد عرفت بعلاقتها بوقوع الحوادث وما يتبعها من وفيات، لذلك سيتم دراسة شخصية المخالف ما أمكن.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تحدد نتائج هذه الدراسة الأسباب الرئيسية للحوادث ما يساعد على اقتراح حلول تؤدي إلى أمان أكبر على طرق الكويت وستحدد الدراسة المواقع المهمة للتركيز عليها في عمليات الحد من الحوادث.