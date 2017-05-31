هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

أمر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء ابراهيم الطراح بإحالة وافد هندي الى ادارة الإبعاد لتسوله في احد مساجد النساء بالسالمية بعد ان ارتدى نقابا لإخفاء ملامحه وجنسه.

وتبين ان الوافد اقامته «عامل منزلي» على مواطنة تم استدعاؤها ونفت علمها بتسول الوافد، مشيرة الى انه أبلغها بأنه سيذهب الى لقاء زملاء له.

وبحسب مصدر امني فإن مواطنة اشتبهت في المتسول الذي تنكر في زي نسائي مرتديا نقاباً وذلك اثناء تواجده في احد مساجد السالمية، حيث سارعت السيدة الى الاتصال بعمليات الداخلية وخلال ثوان تم توجيه الدورية التابعة لمخفر السالمية والمتواجدة مقابل المسجد ليتم إمساك المتسول الوافد ونزع النقاب عنه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 15 دينارا تسولها خلال ساعة قبل ضبطه، هذا وقالت السيدة ان طريقة سير الوافد كانت مثار الاشتباه فيه.