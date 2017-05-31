محمد الجلاهمة

فتح رجال مباحث الفحيحيل تحقيقا موسعا للوقوف على حقيقة ادعاء وافد مصري سرقته 7450 دينارا من قبل شخص مجهول الهوية يرجح انه لص يتبع مرتادي البنوك، وجاءت القصة بعد أن تقدم وافد مصري من مواليد 1970 الى مخفر شرطة الفحيحيل للإبلاغ عن سرقة مبلغ مالي من قبل شخص لا يعرفه، وقال المبلغ: بعد خروجي من بنك محلي وبحوزتي مغلف به المبلغ توجهت الى سيارتي وخلال وجودي في احدى مناطق الفحيحيل أوقفني شخص يرتدي الزي الوطني، حيث أبلغني انه رجل أمن وسرق المبلغ، وقدم الوافد بيانات المركبة التي كان يستقلها المدعى عليه.

ومضى المصدر بالقول: فور تسجيل الوافد بلاغا بالواقعة تم الاستعلام عن اللوحة التي قدم بياناتها الوافد وتبين ان اللوحة مبلّغ عن سرقتها منذ عدة شهور، ورجح المصدر ان يكون اللص يعمل في شبكة يقوم أطرافها بتوزيع أنفسهم، بحيث يمكث شخص من أفراد المجموعة في فرع بنك محلي باعتباره عميلا، وحينما يرصد خروج «عميل» من البنك وبحوزته مبلغا ماليا يبلغ آخرين ليكونوا خارج البنك وهم يقومون باستكمال المهمة وما ان ينفذوا جريمتهم مثلما هو الحال في القضية سالفة الذكر او ان ينتظروا لحين توقيف صاحب المركبة التي بها المبلغ في اي مكان ومن ثم يكسرون الزجاج ويسرقون ما بداخلها من مال.