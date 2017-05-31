محمد الدشيش

اشتكت مواطنة على شاب يرجح أنه كويتي من طريقة كلامه ادعى أنه مباحث ونزل يوبخها ويهددها بأنه مباحث، وذلك أثناء وقوفها في مواقف جمعية غرب مشرف مساء أمس.

وبعد ان قام الشاب بتهديد المواطنة وترهيبها أبلغت عنه غرفة العمليات، وعندما تأكد أنها اتصلت خاف ولاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة وتبين أنه مباحث غير حقيقي.

من جهة أخرى، تقدم مواطن إلى مخفر شرطة الزهراء بجنوب السرة واتهم وافدا من الجنسية المصرية أخذ منه مبلغ 2000 دينار واختفى.

وفي التفاصيل، كان الوافد قد عمل مخطط بناء لمنزل المواطن وأخذ المال وبعد أيام تأخر عن البدء في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وبحث عن المصري فلم يجده ولم يجد له عنوانا، وفوجئ بأنه ليس مهندسا ولا يتبع مكتب استشارات هندسية، وسجلت قضية بحقه.