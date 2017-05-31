هاني الظفيري - احمد خميس

‏أصيب 5 اشخاص بينهما سيدتان في حالة خطيرة في تصادم وقع ظهر امس على طريق الدائري السادس السريع.

وكانت عمليات الإطفاء قد تلقت بلاغا بالحادث.

وذكر مصدر إطفائي أن التصادم وقع مقابل منطقة سعد العبدالله، مضيفا أنه تم توجيه رجال إطفاء مركز الجهراء الحرفي بقيادة الرائد مشعل المطيري إلى مكان الحادث وبعد الوصول تبين أن هناك 5 إصابات منها حالتان خطيرتان نتيجة انحشار سيدتين مسنتين في مركبة، فتم تقطيعها باستخدام آليات هيدروليكية وإخراج السيدتين وتسليمهما للطوارئ الطبية التي قامت بنقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

‏كما توفي وافد سوري وأصيب آخر مصري كان برفقته إثر انحراف مركبة وانيت كان يقودها الاول على طريق الصبية، واصطدامهما بعمود انارة، وكانت عمليات امن الجهراء قد تلقت بلاغا بالحادث، فهرعت دوريات الامن والطوارئ والاسعاف الى موقع البلاغ حيث شوهدت جثة الوافد السوري وتم رفعها من قبل الطب الشرعي، فيما نقل المصري المصاب الى مستشفى الجهراء بمعرفة الاسعاف وتم ابلاغ الادلة الجنائية.