محمد الجلاهمة - محمد الدشيش

أخمد رجال الإطفاء حريقا اندلع في أحد كراجات صناعية الجهراء، ولم يسفر الحادث عن أي اصابات، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.

من جهة أخرى، تعامل رجال الإطفاء مع حريق منزل في منطقة العدان حيث تم توجيه مركز إطفاء القرين وجرى تقسيم الفرقة إلى مجموعات منها إخلاء وإنقاذ ومكافحة. ‏وفور تمكن رجال الإطفاء من الوصول إلى موقع الحريق تبين أنه في الدور الأرضي للمنزل وتحديدا في الصالة الخاصة للدور، وقام رجال الإطفاء بعملية المكافحة والحد من انتشار الحريق الذي أتى على الأثاث والديكورات.