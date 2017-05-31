ألزمت الدائرة الأسرة الجعفري بالمحكمة الكلية جدا بأن يؤدي نفقة حفيده الشهرية وذلك لهجر الأب البلاد منذ 12 سنة وغيبته قيمتها 70 دينارا شهريا.

حضر أمام المحكمة عن الأم دفاعها المحامي محمد القطان الذي ارتكز خلال مرافعته على نص المادة 200 من قانون الأحوال الشخصية «انه لا نفقة للأقارب سوى الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا»، وعلى نص المادة (202) أنه يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الفقير العاجز عن الكسب وإن نزل حتى يستغني.

وأوضح الخلاف بين المذهب الجعفري والسني حول نص المادة (203) من قانون الأحوال الشخصية حيث ان الشخص الذي ينتقل اليه الالتزام بسداد النفقة إذا كان الأب غائبا ولا يمكن استيفاء النفقة منه أو كان معسرا فإن الالتزام بالنفقة ينتقل إلى أب الأب أو الجد قبل الأم وإن علا.