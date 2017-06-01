محمد الجلاهمة

تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية- إدارة بحث وتحري محافظة الفروانية- من حل طلاسم اول جريمة قتل في رمضان 2017 بضبط مواطن من مواليد 1973 ولديه 7 أبناء، وذلك بعد ان قتل صديقه القديم من مواليد 1975 بأن قام بدهسه عمدا ثم انهال عليه بطابوقة على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما قال مصدر امني ان القاتل قال في الاعترافات النهائية: أنا مرتاح الآن ولو عاد بي الزمن لكررت ما فعلته.

هذا وأحيل القاتل الى النيابة العامة بعد ان سجلت بحقه قضية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فيما كان لرجال مباحث الفروانية دور كبير في الوصول الى الحقيقة كاملة.



وحول التفاصيل الكاملة للقضية قال مصدر امني يوم امس الاول انه ورد بلاغ الى عمليات الداخلية بدهس شخص في ساحة ترابية في منطقة صباح الناصر، وعلى الفور توجه رجال الأمن والمباحث والأدلة الجنائية وتبين ان المدهوس مواطن، وعليه تم عمل التحريات السريعة ليتم تحديد هوية الجاني.



وأوضح المصدر ان رجال المباحث انتقلوا الى مسكن المتهم وشوهدت سيارته التي كانت التلفيات واضحة عليها نتيجة الاصطدام، إضافة إلى ان «الايرباك» كان مفتوحا، وبسؤاله زعم في بداية التحقيقات ان نوبة سكري أصابته ففقد التركيز واصطدم بالشخص بغير عمد.

وأضاف المصدر: لم يقتنع رجال المباحث برواية الجاني فتم الاستماع الى شهود عيان وإجراء مزيد من التحريات التي أكدت ان الجاني دهس المجني عليه عمدا، كما أظهر تقرير الطب الشرعي ان المجني عليه تعرض للضرب بـ «طابوقة» على رأسه.

وبإعادة استجواب المتهم اعترف بأن القتيل زميل سابق له وقد قتله عمدا، مشيرا الى انه كان يعرفه منذ 3 عقود وانه (أي القتيل) يعايره منذ الصغر، وأنه شاهده صدفة فقرر ان يقتله فاندفع بسيارته ودهسه عدة مرات قبل ان ينهال عليه بطابوقة ويرديه قتيلا، مؤكدا انه يشعر بارتياح شديد بعد ان تخلص من «المعايرة» بقتل صديقه القديم.