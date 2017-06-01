هاني الظفيري ـ عبدالله قنيص

لا تزال أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع البحث الجنائي بقيادة اللواء محمد الشرهان، تواصل تحقيقاتها للوقوف على ملابسات مقتل مواطن في ظروف غامضة داخل منزله في منطقة الواحة وسط ترجيحات بأن الجاني ربما يعرف المجني عليه وبينهما علاقات وثيقة جدا.

واكد مصدر امني أن الأدلة الجنائية سوف تلعب دورا مهما في القضية، كما أن هناك عددا من الأشخاص قيد التحفظ في الجنائية حتى يتم إغلاق ملف القضية، لان هناك شكوكا تحوم حولهم لم يتم التأكد منها، مؤكدا ان مثل هذه الإجراءات لصالح العدالة.

واشار المصدر الى أن العثور على أداة الجريمة وهو سلاح ناري من شانه حل لغز القضية بصورة كبيرة باعتباره من الأدلة المهمة التي يتم التركيز عليها.

وكانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغا بوجود حالة وفاة ذات شبهة جنائية بأحد منازل الواحة، فتم توجيه دوريات مخفر المنطقة الى موقع البلاغ حيث شوهد المجني عليه ملقى على فراشه مصابا بطلقتين ناريتين باديتين في الرأس من الخلف والجبهة ولم يعثر في الغرفة على أداة الجريمة.

وتبين أن القتيل مواطن عشريني يسكن الواحة وأمر وكيل النيابة بتسجيل قضية وفاة بشبهة جنائية وطلب ندب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الجريمة وتم رفع الجثة من قبل الطب الشرعي.