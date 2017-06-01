انتحار وافدين في العارضية وسعد العبدالله شنقاً قبل الفطور .. و«سيلانية» حاولت الهروب قفزاً من «الثالث» ووفاة آسيوية دهساً





هاني الظفيري - أحمد خميس

سبب مشهد انتحار وافد آسيوي حالة رعب وفزع بين رواد ممشى منطقة العارضية مساء اول من امس وهرع على الفور رجال النجدة الى مكان الحادث بعد اخطار رجال الأدلة الجنائية حيث قاموا بإنزال الجثة بعد ان تم التأكد من قبل المسعفين بأن الوافد فارق الحياة.



وقال مصدر امني ان بلاغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية قبل موعد الافطار بنحو ساعة من رواد ممشى العارضية بأنهم شاهدوا آسيويا يقوم بشنق نفسه بأحد الحبال في شجرة، وعلى الفور توجه رجال النجدة بتعليمات من مدير الادارة العامة للنجدة اللواء عبدالعزيز الهاجري وتبين ان الشخص قد فارق الحياة وتم تسجيل قضية تحت مسمى انتحار وافد.



من جهة اخرى، ابلغ مواطن غرفة عمليات الجهراء بوجود حالة انتحار بمنزل في ق4 بمنطقة سعد العبدالله، وانتقل على الفور رئيس مخفر سعد العبدالله بالانابة المقدم عبدالله راشد الى موقع البلاغ وشوهدت جثة وافد سيلاني بالطابق الثانى من المنزل، وأمر وكيل النيابة بتسجيلها جناية انتحار وتم انتداب الادلة الجنائية والطب الشرعي.



على صعيد آخر أسعفت وافدة سيلانية إلى مستشفى مبارك الكبير لعلاجها من كسور لحقت بها إثر محاولتها الهرب عقب مشاجرتها مع كفيلتها.

وذكر مصدر امني انه ورد للعمليات بلاغ بوجود سقوط من علو في منزل بمنطقة الزهراء فانتقلت إحدى دوريات مخفر المنطقة الى موقع البلاغ حيث شوهدت الوافدة السيلانية ملقاة على الارض، وتم نقلها الى المستشفى من قبل الإسعاف.

وأضاف المصدر انه بسؤال الخادمة عن اسباب السقوط افادت بأنها تشاجرت مع صاحبة المنزل، وحاولت الهرب من نافذة الطابق الثالث فسقطت على الأرض.



وعلى صعيد آخر لقيت وافدة آسيوية مصرعها دهسا مقابل منطقة المنقف بسيارة يقودها مصري خلال محاولتها عبور طريق الفحيحيل قبل الإفطار.