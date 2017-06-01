هاني الظفيري ـ محمد الجلاهمة

قال مصدر أمني إن المقطع المصور الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصاحبه يقول إنه تعرض للتهجم والشروع في السلب خلال تناوله «صمون» في شارع المطاعم حظي باهتمام حتى تم التوصل إلى الحقيقة كاملة، حيث تبين من خلال التحقيقات أن الواقعة ليست سلبا كما سرد صاحب المقطع وإنما هناك خلافات سابقة بين صاحب المقطع وهو عسكري وزميليه وهما ايضا عسكريان.

وقال المصدر: بمجرد تداول المقطع تم البحث عن تفاصيله ومن ثم جرى توقيف صاحبه، وبالتحقيق معه تبين ان هناك خلافات بينه وبين زميليه وانهما التقياه مصادفة في شارع المطاعم، فحاولا الاعتداء عليه وهشما زجاج سيارته الأمامي والجانبي.

وأشار المصدر إلى انه تم توقيف جميع الأطراف وتسجيل قضية بحقهم.

يشار الى أن المقطع تضمن مواطنا يتحدث ويشير الى انه وبعد زياراته للدواوين توجه الى شارع المطاعم لتناول «صمونة» وإذا بلصوص يتهجمون عليه ويهشمون زجاج مركبته.