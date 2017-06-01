عبدالكريم أحمد
ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد أمس حكم الجنايات ضد سبعة متهمين خطفوا طفلا معاقا يبلغ 13 عاما وقاموا بضربه وتهديده بسلاح هوائي والاعتداء عليه وتصويره داخل شاليه في جنوب البلاد، وقضت مجددا بإعدامهم شنقا عما أسند إليهم.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس 4 مواطنين وغير كويتي وعراقي ويمني تتفاوت أعمارهم بين 18 و23 عاما، لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ مع مصادرة هواتفهم، وذلك لقيامهم باستدراج الطفل وهو معاق ذهنيا، بالحيلة وخطفه إلى شاليه قاموا بتأجيره، وهناك قاموا بضربه وتهديده بسلاح هوائي والتناوب على هتك عرضه وهم يصورونه بهواتفهم.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها بالقضية وأحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم تتعلق بالخطف بالحيلة وهتك العرض وإساءة استعمال الهاتف.