محمد الدشيش

سيطر رجال الاطفاء على حريق اخشاب في ساحة عمارة في منطقة السالمية وبحسب بيان صادر عن الادارة العامة للاطفاء فقد توجه للتعامل مع الحريق مركزا السالمية والسالمية الجنوبي وقام رجال الاطفاء بمكافحة النيران واخمادها دون ان تتأثر خزانات مياه في محيط موقع الحريق ولم يسفر الحريق عن دون اصابات تذكر.

من جهة اخرى، ورد بلاغ من مركز عمليات الادارة العامة للإطفاء مساء امس الاول يفيد باندلاع حريق مطعم فندق في المنقف توجه رجال اطفاء مركز المنقف الى موقع الحادث، وعند الوصول تبين ان الحريق في مدخنة المطعم وعلى الفور توجه رجال الاطفاء بمكافحة النيران واخمادها دون وقوع اي اصابات تذكر وكان الحادث بقيادة النقيب علي الخليفة.