قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين سرور برغل ومحمد شتا بتأييد حبس متهمة سنتين مع الشغل مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا بكفالة مالية بـ 1000 دينار وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

واتهمت النيابة العامة المتهمة بأنها أحدثت عمدا بالمجني عليها وهي موظفة في إدارة حكومية الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي.

وفيما قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمة سنتين مع الشغل مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا بكفالة مالية بـ 1000 دينار وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، أنكرت المتهمة أمام محكمة الاستئناف الاتهام الموجه إليها فيما أكد محاميها أن الاصابات الواردة في تقرير الطبيب الشرعي لم يجزم بنسبة إصابة المجني عليها والمجني عليها لم تذكر أن المتهمة ضربتها بجسم صلب في الاعتداء عليها.

وقالت «الاستئناف» في حيثيات حكمها «إن الواقعة تتلخص في قيام المتهمة وبعد مشادة مع المجني عليها قامت الاولى بإمساك يد الثانية وليها خلفها ودفعتها إلى الحائط»، مؤكدة أن التقارير الطبية خلصت إلى إصابة المجني عليها بإصابات متفرقة عبارة عن رض في أصابع ويد اليمنى والكتف الأيمن ولم تستجب المتهمة لاستغاثة المجني عليها حتى حضر موظفون في الإدارة وأبعدوها عنها.