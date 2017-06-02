هاني الظفيري

«التسريح من الخدمة» عقوبة يمكن ان توقع على العسكري الذي ترك فتاة تعبث بعهدته الممثلة في دفتر المخالفات وهويات مواطنين ووافدين.

بهذه العبارة رد مصدر أمني على سؤال: ماذا ستأخذ من إجراءات بحق العسكري؟

وكان مصدر امني ابلغ «الأنباء» عن ان رجال الجــرائـم الإلكــترونــية تمكنوا من ضبط شرطي- خليجي- بعد أن تم تداول مقطع لفتاة وهي تتحدث بطريقة تهديد وتقول إنها ستحرر مخالفات لمن لا يروق لها وتتفاخر بوجود دفتر مخالفات وهويات مخالفين معها.

وحـــول القضــــية وملابسات ضبط المتهم قال المصدر ان تداول مقطع فتاة حسناء وهي تهدد وتتوعد كان موضع اهتمام من وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري الذي أعطى تعليماته الى مدير عام الادارة العامة للرقابة والتفـــتيش اللواء محمد العنزي بسرعة ضبط المتهم والتحقيق معه واتخاذ ما يلزم من اجراء، ومضى المصدر: تواصــل اللواء محمد العنزي مـــع مدير عام الإدارة العـــامة للمباحث الجنائية لسرعة تحديد العسكري ومرافقته، ومن خـــلال هويات المخالفين الذين استعرضت صور هوياتهم الفتاة تم تحديد العسكري المخالف، وتبين انه خليجي وبالتحقيق معه اعترف بأنه اخطأ وان الفتاة التي برفقته يعرفها وأرشد عنها ليتم ضبطها وأقرت بأنها كانت تمزح، وان صديقها العسكري هو من أعطاها المستندات ولم تكن تتوقع ان تصل الأمور الى حد ان تحظى قضيتها بهذا الاهتمام.

هذا واخضع اللواء العنزي العسكري الخليجي للتحقيق وجار اتخاذ اجراء عقابي حاسم مناسب مع ما ارتكبه.

يشار الى ان الشرطي من مرتبات مرور حولي.