هاني الظفيري

أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح قرارين وزاريين برقمي 731 - 735 لسنة 2017 بشأن ارتداء وسامي الواجب العسكري من الدرجتين الاولى والثانية.

ونص القرار الأول على أن يحمل العقداء خلف الحربي، عبدالله المطيري، خليل المشموم، حبيب بوعباس، خالد النزل، محمد السريع، شاكر الفيلكاوي، طالب الرويح، أحمد العازمي، ماجد العتيبي وسام الواجب العسكري من الدرجة الأولى الممنوح لكل منهم بموجب الأمر الأميري الصادر في 7 مايو الجاري.

أما القرار الثاني فقد نص على أن يحمل المقدمون سليمان الخشان، سعد الكندري، محمد الطراروة، حامد البصارة، محمد الخلف، أحمد الشهاب، وسام الواجب العسكري من الدرجة الثانية والممنوح لكل منهم بالأمر الأميري الصادر في 7 مايو الجاري.