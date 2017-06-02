عبدالكريم أحمد

أحالت النيابة العامة 3 مواطنين إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل مقيم أردني عمدا في منطقة السالمية وذلك بعد اختلافهم على بيع وشراء مواد مخدرة.

وتعود وقائع القضية إلى العام الماضي، حيث اتهمت الأجهزة الأمنية الجناة البالغين من العمر 19 و20 و21 عاما بقتل المجني عليه دهسا وذلك بعدما اختلفوا معه على شراء مواد مخدرة، حيث استولوا منه على قطعة من مادة «الكيميكال» المخدرة بعدما اختلفوا معه على ثمنها خلال صفقة تسلم وتسليم في منطقة السالمية ولاذوا بالفرار بمركبتهم، إلا أنه تعلق بها، فما كان منهم إلا أن حاولوا أن يفلتوه منها، إذ أخذ السائق بالمركبة يمينا وشمالا حتى اصطدم جسد الأردني بمركبة أخرى وأصبح جثة هامدة تحت إطارها.

وحددت محكمة الجنايات يوم 2 أغسطس المقبل موعدا للمرافعة في القضية، حيث يتوقع مثول المتهمين ودفاعهم الذي يرجح أن يطالب بتعديل وصف الاتهام، كما يتوقع حضور دفاع ورثة المجني عليه للمطالبة بتوقيع العقوبة على الجناة وبإلزامهم بالتعويض المؤقت.