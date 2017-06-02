أحمد خميس

قضت محكمة الاسرة الكلية بالحكم بموت مواطن موتا حكيما بعد ان فقدت اسرته اثره لمدة قاربت ربع القرن، وأقرت المحكمة في حكمها بانحصار إرث المتوفى الشرعي في أبنائه وزوجته وباستخراج حصر وراثة وقسام شرعي.

وكانت اسرة المتوفى قد رفعت قضية للمطالبة بالحكم بالوفاة حتى يتم توزيع الإرث وقدمت إفادات تشير الى ان المتوفى غادر الكويت منذ عام 1993 وأن آخر مكان توجه اليه من الكويت هو البحرين ومنها توجه الى الهند ومن هذا التاريخ فقد اثره تماما، ولم تتمكن الأسرة من الوصول اليه او معرفة مكانه وأنها بذلت جهودا كبيرة لربما ما زال حيا يرزق ولكن لم يستدل على أثره، وتداولت القضية لسنوات قبل ان يصدر بشأنها حكم نص بإثبات موت المفقود موتاً حكيماً.