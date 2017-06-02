بحضور مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء ركن شهاب حمد الشمري، تم تخريج متدربي دورة التبصيم 3 والتي عقدت في مبنى الادارة العامة للأدلة الجنائية وقد شارك بها 19 متدربا منهم 2 متدرب عسكري من المملكة العربية السعودية الشقيقة و2 من مملكة البحرين الشقيقة و15 متدربا عسكريا من قطاع الأمن الجنائي بالكويت.

وقد هنأ اللواء ركن الشمري مجتازي الدورة وطالبهم بالاستفادة من مثل هذه الدورات في حياتهم العملية، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن مواقيت العمل الرسمية وأوقات منع مرور الشاحنات خلال شهر رمضان المبارك حيث تقرر تعديل أوقات منع مرور الشاحنات خلال الأيام من الأحد حتى الخميس، لتكون من 8.30 - 10.3صباحا خلال فترة دخول الموظفين، ومن الـ12.30 ظهرا حتى الساعة الـ3عصرا خلال فترة خروج الموظفين.

أما بخصوص أوقات السماح بالسير على حارة الأمان (كتف الطريق الأيسر) فيكون من الـ8 صباحا إلى الـ12 ظهرا.

أما بالنسبة لمواقيت العمل الرسمية بالإدارة العامة للمرور خلال شهر رمضان ستكون الفترة الصباحية (جميع الإدارات) من الـ10 صباحا وحتى الـ2.30 ظهرا.

الفترة المسائية جميع أقسام «تراخيص تسيير المركبات – أقسام رخص السوق – أقسام الفحص الفني – أقسام تحقيق المخالفات المرورية – أقسام اختبار القيادة» بإدارات المرور بالمحافظات من الـ2 ظهرا وحتى الـ6 مساء.