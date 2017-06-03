محمد الدشيش

أنقذت العناية الإلهية ثم التدخل السريع لرجال الإطفـاء عـشـرات الأشخاص من حريق انـدلـع في عـمارة بمنطقة خيطان مساء أمس الأول.

وكانت عمليات الإطفاء قد تلقت بلاغا بالحريق فتم توجيه مركزي إطفاء الفروانية وصبحان بقيادة المقدم عبدالرحمن البصيري والمقدم محمد المعيوف إلى موقع الحادث.

وعند الوصول تم على الفور تقسيم الفرق إلى فرقتين إحداهما عملت على إخلاء العمارة بالكامل وأخرى لمكافحة الحريق الذي شب في شقة بالدور السادس بشكل سريع وإخماده قبل أن يصل إلى باقي شقق العمارة ودون وقوع أي إصابات بشرية واقتصرت الخسائر على بعض الماديات، وتواجد بموقع الحادث كل من رجال الداخلية والطوارئ الطبية.